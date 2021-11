OL : Paqueta n’a pas la grosse tête, Boateng et Dubois se sont expliqués

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le groupe de l'OL vit bien. Malgré la raclée reçue dimanche à Rennes (1-4), les hommes de Peter Bosz veulent croire à des jours meilleurs et s’estiment capables de se relever avant l’Olympico à la fin de la trêve internationale le dimanche 21 novembre (20h45). En attendant, Maxence Caqueret a clarifié l’embrouille du penaltygae entre Houssem Aouar et Lucas Paqueta. Et non, le Brésilien n’a pas pris la grosse tête.

« On a parlé un peu dans le vestiaire. Mais rien de bien méchant. La sélection tombe quand même au bon moment pour s'aérer la tête, a-t-il expliqué dans L’Équipe. Non, il n'y a pas de fracture. Étrangers ou Français, on est sur le même bateau, même s'il y a plus d'affinités avec certains. Les Brésiliens sont plus souvent ensemble et nous, les jeunes, aussi. Mais il n'y a pas de cassure ou de clans. C'est un groupe qui vit plutôt bien par rapport à certaines autres années. Paqueta la grosse tête ? Non, non. C'est quelqu'un qui joue pour le collectif. Après, sur l'action du penalty, c'est sûr qu'il aurait pu faire autrement car Houssem (Aouar) était désigné. Mais c'est un gagnant et il voulait faire au mieux. »

Par ailleurs, Léo Dubois a clarifié son explication de texte en plein match avec Jérôme Boateng. Là aussi, c’est de l’histoire ancienne. « Il n'y a jamais eu de souci. Ce sont des petites discussions qu'on a eues sur le terrain, a-t-il affirmé sur Canal+. C'est un grand joueur, on est tous les deux intelligents et on sait que c'était important à ce moment-là, tout simplement. Et maintenant, tout se passe très bien. »

🗨️ Léo Dubois : "Il n'y a jamais eu de soucis avec Boateng, c'est des petites discussions sur le terrain" pic.twitter.com/qFubrMbhfb — Late Football Club (@LateFootClub) November 9, 2021