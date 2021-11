OL : Paqueta recadré après le penaltygate, Bosz a déjà pris les choses en main !

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

L’affaire n’en restera sans doute pas là. La fin de rencontre entre le Stade Rennais et l’OL a été marquée par une altercation entre Lucas Paqueta et Houssem Aouar afin de savoir qui allait tirer le penalty anecdotique pour ramener le score à 4-1. Aouar, désigné comme tireur des penalties, a ainsi vu son coéquipier brésilien s’emparer du ballon pour réduire le score, avec de l'agacement. Même si l’international tricolore a minimisé le problème par la suite, Jérôme Rothen estime que l'attitude de Paqueta est un problème.

« Tu prends 4-0, mais tu n’en as rien à faire du score, tu veux juste sauver ton match par une petite statistique, un penalty de plus. C’est facile de prendre le ballon à Aouar. Il a peut-être son caractère, mais ce n’est pas un bagarreur ! Parce que s’il tombe sur une tête de con à la place d’Aouar, mais il lui rentre dans le chou à Paqueta, a-t-il pesté sur RMC Sport. Et à l’arrivée, il y a bagarre (...) Ce genre de comportement, je l’ai connu, même personnellement. Tout le monde parle en bien de toi, tu as l’impression que tu es intouchable… c’est humain. Mais ça va à l’encontre du collectif et des règles. Donc attention. Attention à bien recadrer ce genre de joueurs. Lyon aura besoin d’un Paqueta fort, mais d’un Paqueta tourné sur le collectif, et pas focalisé sur ses stats individuelles. »

Selon L’Équipe, Peter Bosz n’a pas attendu l'avis tranché de Rothen pour échanger avec Paqueta au sujet de ce petit événement. « Dans le vestiaire, devant le groupe, Bosz a parlé à Paqueta histoire de mettre un terme à toute polémique avant de se quitter pour la trêve internationale », est-il écrit dans le quotidien sportif. Suffisant pour passer à autre chose ?

Ce vendredi (1h30 du matin), venez parier sur Brésil – Colombie chez France Pari. La victoire de la Seleção est à 1,37 contre 4,10 pour le nul et 7,00 le succès des Cafeteros.

Rennes-Lyon : Genesio, genèse d'un coup parfait



Dimanche, Bruno Genesio a trouvé la bonne façon d'optimiser les capacités de son équipe et de diminuer celles de Lyon, dans un grand rendez-vous. De quoi gagner encore en crédit https://t.co/zZMQOIE1to pic.twitter.com/fazkzlgIcf — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 8, 2021