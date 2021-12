OL : Paris FC, supporters, sanctions, Bosz avait des choses à dire

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Vendredi dernier, l’OL disputait les 32e de finale de la coupe de France sur la pelouse du Paris FC. Le stade Charléty a été le théâtre de débordements et d’affrontements violents en tribune. La rencontre a été interrompue dans un premier temps puis définitivement arrêtée dans un second. En conférence de presse ce mardi 21 décembre, Peter Bosz a exprimé son regret de ne pas pu avoir reprendre le match. « Nous sommes déçus de ne pas avoir joué la deuxième mi-temps face au Paris FC. Nous sommes tristes par rapport à ce qui s'est passé. On ne sait pas si ce match va être rejoué, donc on ne sait pas quand on va reprendre après la trêve. Ce n'est pas bien pour le football français, pour l'Olympique Lyonnais », s’est-il désolé.

« Mes joueurs ont besoin de cela aussi »

Pour la 19e journée de Ligue 1 face au FC Metz, l’Olympique lyonnais pourra compter sur son public malgré un contexte particulier. Rappelons que les dernières rencontres à Lyon se jouaient à huis clos suite à l’incident survenu lors d’OL-OM avec la bouteille lancée sur Dimitri Payet. Un retour des spectateurs très important aux yeux de Peter Boz. « Il y a une grosse différence entre jouer avec et sans public. Demain, j'espère qu'ils vont montrer que l'OL a des bons supporters. Mes joueurs ont besoin de cela aussi. J'espère qu'il y aura une grosse ambiance demain. »

« J'étais content des deux dernières prestations »

Pour le dernier match de l’année, l’OL aura à cœur de terminer en beauté. Peter Bosz, qui a vu du bon dans les derniers matches, espère que ses joueurs vont poursuivre ainsi. « Ce sera une mini-trêve. On pense d'abord à la réception de Metz. J'étais content des deux dernières prestations. Depuis deux matchs, on a montré ce dont on était capable. J'ai envie de jouer. Mon système dépend des joueurs que j'ai. » Le néerlandais a également livré être impatient de récupérer un taulier en défense centrale. « J’espère qu’on va récupérer Jason Denayer qui était malade lors du dernier match. »

🎙 Le coach Peter Bosz avant #OLFCM : "Ce sera une mini-trêve. On pense d'abord à la réception de Metz. J'étais content des deux dernières prestations. Depuis deux matchs, on a montré ce dont on était capable. J'ai envie de jouer. Mon système dépend des joueurs que j'ai." — Olympique Lyonnais (@OL) December 21, 2021