OL : parti de Lyon, Juninho reçoit encore des coups

INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

Les absents ont toujours tort. Notamment lorsqu'ils quittent le club dans lequel ils évoluaient. Et peu importe, au fond, qu'ils puissent être considérés comme de véritables légendes : seuls les résultats comptent. Ceux obtenus par Juninho à l'OL, en qualité de directeur sportif, ont été mis de côté face à son départ, surprise, et ses relations tendues avec Vincent Ponsot, notamment, le directeur du football.

Lors d'une conférence de presse, ce dernier ne s'est donc pas privé d'en remettre une couche sur ce qu'il se passait en interne avec Juni. Louant, depuis son départ, ce qui avait été mis en place avec Bruno Cheyrou, le patron du recrutement lyonnais.

"Je ne choisis pas les joueurs, je n'en ai pas les capacités. Bruno Cheyrou l'a. La différence c'est qu'il travaille aussi sur les filles. On travaille en étroite collaboration. Ce qui compte, ce n'est pas le poste ou le nom, mais la façon dont on travaille ensemble. Sur la partie technique, on se voit avec le coach. On veut retrouver cet attachement au club qui amène des performances."

