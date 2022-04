OL : passage par la case prison pour un géant de la belle époque ?

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Alors que les temps sont durs à l'Olympique Lyonnais, entre des résultats sportifs décevants, le spectre d'une absence des Coupes européennes la saison prochaine, l'avenir incertain de Jean-Michel Aulas ou les tensions avec les supporters, il est bon de se replonger dans les belles années du club, c'est-à-dire son septennat victorieux en championnat (2002-08).

Sauf que, comme le souligne le site olympique-et-lyonnais.com, là aussi, les nouvelles ne sont pas terribles. En effet, l'ancien attaquant des Gones John Carew, retraité depuis dix ans, pourrait écoper d'une peine de six années de prison en Norvège. Il lui est en effet reproché d'avoir faire de l'évasion fiscale pour un montant de 1,32 M€ entre 2014 et 2019. Le géant, resté célèbre chez les Gones pour son but en talonnade contre le Real Madrid, plaide la bonne foi et jure avoir été mal conseillé. La procureure générale n'est pas de cet avis...

John Carew is facing possible jail time over tax evasion 💰 [ @TheSun ] #avfc pic.twitter.com/RwlIAk3l5b — Total Villa (@Total_Villa) April 23, 2022

Pour résumer Lyonnais entre 2005 et 2007, l'ancien attaquant norvégien John Carew encourt une peine de six années de prison dans son pays pour évasion fiscale. Il assure avoir été victime des mauvais conseils de son conseiller mais le risque est réel qu'il finisse derrière les barreaux.

