OL : Passi donne des nouvelles de Laurent Blanc et annonce deux absences de taille à Auxerre

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’absence de Laurent Blanc « Le matin du match face à Lens, Laurent (Blanc) a eu ce problème. J’ai alors su que je serai sur le banc à sa place. On habite pas loin l'un de l'autre. L'équipe et le plan de jeu étaient faits, il fallait juste maintenir le bateau. On prépare beaucoup de choses ensemble donc j'ai pris ça normalement. Le plan de jeu était fait. On est toujours en discussions. On échange avec lui directement pendant le match. » Le point médical avant Auxerre « Il faut respecter les consignes. On doit se préparer dans le plus grand sérieux possible, en essayant de ne pas dévier des objectifs. Alexandre Lacazette et Malo Gusto seront absents à Auxerre. À part eux, ils sont tous là. Houssem Aouar avait un petit problème grippal aujourd'hui. »

Podcast Men's Up Life

Qui pour remplacer Lacazette ?

« On ne doit pas avoir de relâchement. On est une équipe en confiance. Amin Sarr a plus de profondeur par rapport à Lacazette, qui a lui plus d'expérience. Il est bon techniquement. Il va vite, il s'est procuré une occasion face à Lens, il a une belle frappe de balle donc il devrait marquer des buts, à voir si c’est lui qui joue à Auxerre. »

La bonne dynamique de l’OL... et de Cherki

« On est dans un moment positif. Il faut en profiter pour enchainer et monter au classement. Le départ de tout, c'est le travail. On parle beaucoup avec Rayan Cherki. Il doit poursuivre ses efforts pour être décisif à chaque match. Il y a de bons jeunes avec de la qualité. La seule chose à faire est de travailler tous les jours. Lorsque je parle avec les joueurs, c'est par rapport aux idées de Laurent. Il n'y a pas d'ambiguïté. »

🎙 Le coach adjoint Franck Passi lors du point-presse avant #AJAOL : "Le matin du match face à Lens, Laurent (Blanc) a eu ce problème. On prépare beaucoup de choses ensemble donc j'ai pris ça normalement. Le plan de jeu était fait. On est toujours en discussions." pic.twitter.com/l31ORR0bbM — Olympique Lyonnais (@OL) February 15, 2023

Pour résumer Franck Passi était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’OL à Auxerre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 (21h). L’occasion pour l’entraîneur des Gones de donner des nouvelles de son groupe.



Bastien Aubert

Rédacteur