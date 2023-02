OL : Passi déplore un "trou d'air", Lopes enrage après la défaite à Auxerre

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Remplaçant de Laurent Blanc (malade) sur le banc de l'OL à Auxerre vendredi soir (1-2), Franck Passi est revenu sur la rechute des Gones à l'Abbé-Deschamps. « On a eu trois minutes de trou d'air qui mettent en l'air un travail de plusieurs semaines. On avait réussi à rester invaincu pendant six matches et on sortait de deux bonnes perfs la semaine dernière. Mais trois minutes de manque de concentration », a expliqué l'adjoint du « Président ».

Surpris sur trois minutes (50e, 53e), les Gones se sont ensuite cassés les dents sur un bloc bas : « C'était très compliqué car Auxerre jouait dans son camp mais on avait réussi à marquer. Quelque part, ensuite, ils sont restés chez eux, on a essayé de passer par les côtés mais on n'arrivait pas à toucher nos joueurs car il n'y avait pas assez de rythme dans les passes. On a manqué de mobilité, et c'est évident qu'en restant proche de leur but, avec dix joueurs, il était dur de se déplacer ».

En zone mixte, Anthony Lopes était lui aussi dégoûté du scénario du match : « Franchement, si on avait été attentif 5 minutes en rentrant du vestiaire, on remportait ce match. On est dans une situation où les moindres secondes durant lesquelles on lève le pied, et où l’on commet des erreurs ont un prix ».