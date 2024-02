OL : Perri le revendique après Strasbourg, c'est un spécialiste des pénaltys !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Au bout du suspense, l'Olympique Lyonnais a battu mardi le RC Strasbourg aux tirs au buts (0-0, 4-3 t.a.b.) en quart de finale de la Coupe de France et est le premier club à avoir décroché son billet pour le dernier carré. Le gardien brésilien, Lucas Perri, titulaire pour la deuxième fois dans les buts lyonnais, a été décisif dans la séance de tirs au but en détournant la première tentative alsacienne, celle de Thomas Delaine. Ce qui n'est pas le fruit du hasard, selon lui...

"Il y a beaucoup de travail"

En Zone mixte, l'ancien portier de Botafogo a eu ces mots : "les penaltys, les tirs au but, j'ai eu beaucoup de réussite dans cet exercice par le passé. Il y a une sensation personnelle et il y a beaucoup de travail." Un spécialiste, et un récidiviste, donc, Perri...

