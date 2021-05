OL : Peter Bosz a signé jusqu'en juin 2023 (officiel)

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Sur son site officiel, le club rhodanien a acté la signature de son nouveau coach jusqu'en juin 2023. Peter Bosz prendra ses fonctions à la reprise du groupe professionnel le 1er juillet prochain et sera présenté demain à 10 heures à la presse.

« Priorité de Juninho, Peter Bosz a dirigé plus de 400 matches en tant qu’entraîneur et a régulièrement démontré, lors de ses diverses expériences en club, ses facultés à pouvoir s’appuyer activement sur les jeunes joueurs qu’il avait à sa disposition. Le profil de Peter Bosz a immédiatement séduit et son arrivée conforte l’orientation stratégique de l’Olympique Lyonnais visant à s’appuyer davantage sur les joueurs issus de son Académy, classée 3ème centre de formation européen derrière le Réal Madrid et le FC Barcelone et présente dans le top 4 depuis 8 années consécutives », peut-on lire dans le communiqué.