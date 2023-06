OL : Peter Bosz à un pas de retrouver un banc !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le PSV Eindhoven devrait nommer Peter Bosz comme nouvel entraîneur pour remplacer Ruud van Nistelrooy. Un accord aurait été trouvé entre le vice-champion des Pays-Bas et l'ancien coach lyonnais. Après Apeldoorn, De Graafschap, l'Heracles Almelo, le Vitesse Arnhem, le Maccabi Tel-Aviv, l'Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et l'OL, le PSV devrait donc devenir le dixième club entraîner par Peter Bosz.

PSV Eindhoven are set to appoint Peter Bosz as new head coach to replace Ruud van Nistelrooy. 🔴 #PSV



Deal in place, as @RikElfrink reports — to be completed soon.



🇺🇸 First signing will be Ricardo Pepi as revealed yesterday: he wants PSV move and talks will continue very soon. pic.twitter.com/N7qOBczKq1