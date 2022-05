OL : Peter Bosz charge lourdement L'Equipe suite à l'affaire Marcelo

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Agacé par les fuites de L'Equipe sur la saison désastreuse de l'OL, Peter Bosz est notamment revenu sur l'épisode des « flatulences » de Marcelo, qui ont beaucoup fait parler depuis le début de semaine. Comme le défenseur brésilien aujourd'hui à Bordeaux et Vincent Ponsot, le Néerlandais a démenti la version du quotidien.

Et Peter Bosz s'en est ouvertement pris à L'Equipe, accusé de colporter des ragots comme les tabloïds étrangers :

«Quand j'étais en Allemagne, on avait Bild. En Angleterre, on avait The Sun. Ici, on a L'Équipe. J'ai été surpris lundi en voyant dans les journaux la raison pour laquelle Marcelo a été viré (…) J'ai cru qu'on avait Bild ou The Sun. C'est une connerie, vous pensez qu'on va écarter un joueur pour ça ? On finirait la saison sans joueur, car ça arrive souvent. Ce n'est pas ça. Il n'a pas fait ça, ni rigolé. J'étais dans le vestiaire. Ce n'était absolument pas ça. Je sais qu'au début de saison je ne comprenais pas tout, mais maintenant je comprends mieux. Péter, je sais ce que ça veut dire. Donc ce n'était pas ça. C'est une connerie vraiment ».