OL : Bosz envisage une décision radicale pour son avenir

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

S'il a reconnu avoir eu quelques doutes à son arrivée à l'OL, Peter Bosz s'est depuis bien acclimaté à son nouvel environnement. Pourtant, comme il le reconnaît au Télégraaf, le Néerlandais a vraiment cru qu'il ferait un flop dans la Capitale des Gaules.

Une retraite pour 2023 ?

« Cela a pris du temps avec l'Ajax, mais avec Leverkusen c'est allé très vite et on a aussi commencé très rapidement à Dortmund. Ici, j'avais vraiment peur que ça ne marche pas. J'ai complètement perdu cette peur », a-t-il glissé.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 à l'OL, Peter Bosz laisse entendre que Lyon pourrait être sa dernière étape, lui qui affiche 57 ans au compteur et pense de plus en plus à la retraite : « Il se peut bien qu'après ça je dise : ça a été sympa. Je ne m'engage à rien. Mais il ne faut pas oublier que je vois à peine mes enfants et petits-enfants ».