OL : Peter Bosz face aux médias, ce qu'il faut en retenir

Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Boateng

"Jérôme a repris l'entraînement, c'est positif. Il avait un problème musculaire, il a récupéré mais il ne pourra pas être dans le groupe ce week-end. Il est là et je compte sur lui."

Thiago Mendes et la défaite à Lorient

"C'est trop facile de regarder que Thiago Mendes parce qu'il a fait une erreur à Lorient. Si vous regardez bien, on a des autres défenseurs qui ont fait aussi des grosses erreurs, en défendant du mauvais côté, en anticipant mal, en perdant le duel. Cela arrive, avant c'était peut-être un autre joueur. Thiago a fait une erreur, je suis d'accord, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit milieu défensif ou défenseur. Comme on parle de lui, les supporters en parlent aussi. Je sais comment marche le football. C'est un très bon joueur, croyez-moi. J'ai confiance en lui. On regarde combien d'occasions on a contre nous. On n'a pas joué contre les grandes équipes mais il y a eu peu d'occasions contre nous, ça veut dire qu'on était bien organisé. Le troisième but à Lorient, ça commence devant où on ne replie pas comme il faut. Ils ont très bien joué le coup. Ce n'était pas une faute de notre défense. Sur les deux premiers buts, on a mal défendu oui."

Le mental des troupes

"A mon avis, cela ne doit pas être nécessaire d'être piqué. Si tu es professionnel, ça doit venir de toi-même, d'avoir envie de gagner, d'être à 100%. En même temps, la plupart du groupe est jeune donc de temps en temps, ils ont besoin d'être piqué."

L'AS Monaco

"Ce sera un match intéressant. Monaco est plus ouvert que les équipes qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Physiquement, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas capables de lutter avec Monaco au milieu. Je n'ai pas peur d'avoir des problèmes à ce niveau-là."