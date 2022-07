OL : Peter Bosz fait le point sur le mercato lyonnais et la saison à venir

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Après avoir souhaité une bonne continuation à Léo Dubois et s'être réjoui de son accueil chaleureux par les supporters de Galatasaray, Peter Bosz s'est tourné vers les questions des journalistes dans son pays natal. L'ancien de l'Ajax a notamment abordé les rumeurs au poste de latéral gauche et donné quelques informations sur la préparation des Gones.

Le poste d'arrière gauche

Interrogé sur Malacia, Bosz a tout de suite éludé la question, précisant qu'il ne parlerait pas d'un joueur qui a signé dans un autre club que le sien. Il enchaîne : "Au poste d'arrière gauche, ce que je recherche, c'est un vainqueur, un bon joueur qui soit avant tout un bon défenseur. Dans un grand club il faut être capable d'être un bon joueur de ballon aussi mais à l'heure actuelle c'est assez compliqué. Beaucoup de clubs recherchent un latéral gauche, et c'est un poste ou il y a peu de joueurs avec beaucoup de qualités. On a perdu Emerson, donc on a besoin d'un arrière gauche. Tagliafico est un bon joueur. Ce n'est pas à moi de répondre. D'autres personnes s'occupent de ça dans le club." a déclaré le Néerlandais.

Bosz a trouvé la stabilité

"Il faut changer plusieurs choses par rapport à l'an dernier. Il faut gagner des matchs et pour ça il faut être plus stables. On n'était pas stables la saison dernière. Ce que j'ai vu ces trois dernières semaines, c'est qu'on était plus stables. Le plus important c'est de monter en puissance physiquement. Il ne faut pas se blesser non plus. On travaille aussi beaucoup la façon de jouer." a poursuivi le coach lyonnais. Peter Bosz a également rassuré au sujet de Corentin Tolisso, assurant qu'il "va de mieux en mieux et se rapproche du groupe".