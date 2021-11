OL : Peter Bosz marche aussi sur des œufs avec une autre recrue que Shaqiri

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Arrivé cet été en provenance du Stade Rennais où il était le capitaine, Damien Da Silva (33 ans) déchante aux vues de son temps de jeu avec l'OL. S'il ne s'attendait pas forcément titulaire à son arrivée dans la Capitale des Gaules, l'ancien Caennais ne s'imaginait pas non plus numéro 4 dans la hiérarchie avec un temps de jeu infime derrière Jason Denayer, Jérôme Boateng et Sinaly Diomandé.

Peter Bosz loue l'état d'esprit de Damien Da Silva

En conférence de presse à la veille d'OL – Sparta Prague, Damien Da Silva a fait part de sa petite déception : «C’est vrai que c’est une situation particulière pour moi, je préférerai jouer et enchaîner les matches, je suis un peu frustré par rapport à ça. Bien évidemment je savais que la concurrence serait rude à Lyon, c’est le cas. Je ne fais pas partie des premiers choix, mais je ne lâche pas, je travaille dur, je travaille toute la semaine à l’entraînement pour que ça change», a-t-il reconnu.

Plutôt solide face à Brondby lors de la 2e journée de la phase de groupe de la Ligue Europa, l'intéressé pourrait bien profiter de l'Europe pour capitaliser de la confiance. Surtout que Peter Bosz a ouvert cette porte : « Damien est un joueur expérimenté. Ce que je vois à l’entraînement et même les matchs joués, il a très bien joué. C’est un vrai professionnel, il donne tout. On ne tourne pas souvent sur les défenseurs centraux normalement mais on va pouvoir le voir », a-t-il promis.