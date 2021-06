OL : Peter Bosz muscle son équipe avant la reprise, plusieurs renforts annoncés !

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Si Peter Bosz s'est engagé avec l'OL dès la fin du mois de mai, le technicien néerlandais n'avait pas encore levé le voile sur la composition de son staff technique. Un staff qui était encore en cours de constitution en collaboration étroite avec Juninho.

Ce vendredi, l'OL a communiqué sur l'équipe technique autour de Peter Bosz, accompagné de deux de ses adjoints historiques Hendrie Krüzen (56 ans) et Rob Maas (51 ans). Au club depuis 2016 et toujours sous contrat, Claudio Caçapa reste en poste. Au niveau de la préparation physique, Peter Bosz a fait valider la venue de Terry Peters (34 ans) avec qui il travaillait à Arnhem et Leverkusen. Cédric Uras et Alexandre Fahri restent en poste.

Rémy Vercoutre revient de Montréal pour être l'entraîneur des gardiens. Le staff médical reste en place sous la coordination du docteur Franck Pelissier (Laborderie, Fournier, Redissi, Rousseau, Jacquemot, Howse). A la vidéo, Yannick Pothier et Anthony Michel sont toujours là, soutenus par Geoffrey Garcia en provenance de l'Académie. Julien Sokol, assisté de Guy Genet, sera le Team Manager. Enfin, l'intendance reste à la charge de Jérôme Renaud, assisté de Lotfi Elajabi et de François Lopez. L'OL précise que tout le staff est engagé pour deux saisons.

L’Olympique Lyonnais informe avoir finalisé la composition de son staff masculin pour les deux prochaines saisons, autour de son entraîneur Peter Bosz, et de son directeur sportif, Juninho. https://t.co/Pe6Rv2udCB — Olympique Lyonnais (@OL) June 25, 2021