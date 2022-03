OL : Peter Bosz n'est pas complètement satisfait après Lorient et met en avant un surprenant héros

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Si l'OL a fait le boulot en s'imposant facilement sur la pelouse du FC Lorient (4-1), Peter Bosz a détonné de par son discours d'après-match. Parfois satisfait du jeu produit après certaines défaites, le Néerlandais ne l'était pas suite à cette éclatante victoire au Moustoir :

« À mon avis, on avait été meilleurs la semaine dernière. On a joué mieux contre Lille. La différence, c'est les buts. On a très bien commencé mais ensuite, on a perdu trop de ballons faciles, on a laissé Lorient rentrer dans le match (…) Depuis la trêve, on joue beaucoup mieux. On avait beaucoup d'occasions, on avait juste besoin de buts, et ce soir on les a vus », a-t-il commenté, jugeant les Gones « sur la bonne route » avant la reprise de la Ligue Europa mercredi à Porto.

Alors que les journalistes ont mis en avant Romain Faivre, auteur d'un doublé et excellent, Peter Bosz a vu un autre héros sur ce match : « Faivre ? De ce que j'ai vu à l'entraînement, il va devenir un très bon joueur. Il a beaucoup de talent (…) Mais ce soir, le meilleur a été Maxence (Caqueret). Il a été extraordinaire, sur les deuxièmes ballons et dans la récupération à la perte de la balle ».