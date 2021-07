Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Si l'OL a perdu son capitaine Memphis Depay (FC Barcelone) cet été et que Juninho cherche à le remplacer par un ailier, c'est un autre joueur qui devrait prendre du galon à compter de la saison prochaine. Alors qu'il n'a pas encore 18 ans, Rayan Cherki a déjà vu son temps de jeu grimper sur la deuxième partie de saison... Et ce n'est sans doute pas fini.

« Cherki ? C'est un virtuose, un artiste »

Ex-entraîneur de Cherki en U15, Cyrille Dolce a dit tout le bien qu'il pensait du phénomène dans le dernier numéro de Onze Mondial : « Ce n’est pas un joueur commun. Je n’aime pas dire ça, mais c’est un virtuose, un artiste ! Il invente des choses, crée des gestes. C’est un joueur capable de te faire basculer un match, étincelant et flamboyant. Il a un talent au départ qui fait qu’il n’était pas comme les autres ».

Si l'éducateur lui souhaite en premier lieu de « garder de la continuité et de la constance », il est persuadé que Rayan Cherki fera le reste pour convaincre son nouveau coach Peter Bosz : « Avec tout le potentiel qu’on lui connaît, il faut qu’il réédite des matchs comme à Monaco, en étant décisif pour l’équipe. Le but est qu’il s’impose petit à petit en apportant un plus à l’équipe. Je parle avec le cœur et je crois en lui. Il aura son mot à dire durant les matchs amicaux. J’ai vraiment envie qu’il réussisse. Rayan est un joueur qui fait lever les foules, qui montre que le football est un art ».

