OL : Peter Bosz pour commander une épopée européenne des Gones

Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Bilan de la préparation : 3 victoires, 1 nul, 2 défaites

10/07 : OL 5-1 Bourg-Péronnas (N1)

17/07 : OL 2-0 Villefranche-Beaujolais (N1)

17/07 : OL 4-1 Wolfsbourg (ALL)

22/07 : OL 2-2 Villarreal (ESP)

25/07 : OL 2-3 Sporting Lisbonne (POR)

31/07 : OL 3-5 FC Porto (POR)

Buteurs : Slimani (4 buts), Dembélé, Toko Ekambi (3 buts), Aouar (2 buts), Barcola, Lukeba, Diomandé, Wissa, J.Lucas, Marcelo (1 but).

Objectif de la saison : le podium et la C3

Absents des Coupes européennes en 2020-21, auteur d'une fin de saison qui l'a fait rater d'un cheveu le podium, Lyon n'a vraiment pas le droit de réaliser une troisième année consécutive sans Ligue des Champions. L'ambition affichée reste donc la même que les années précédentes : finir dans les trois premiers, pourquoi pas bousculer Paris comme le LOSC l'a fait la saison passée ? Ce sera quand même difficile quand on sait que Jean-Michel Aulas a fixé un objectif en C3 : « Notre objectif numéro un sera d'aller chercher la Ligue Europa. Même si c'est prétentieux, il faut la jouer pour la gagner », a-t-il martelé.

Le renfort à suivre : Moussa Dembélé

Revenu d'un prêt mitigé à l'Atletico Madrid (0 but), Moussa Dembélé a fait un « reset » cet été du côté de l'OL. Fini la concurrence avec Memphis Depay qui lui avait coûté sa place dans le onze, fini aussi le coaching de Peter Bosz. Pas complètement fermé à un départ, l'ex international Espoirs est une vraie recrue pour Lyon dans un été assez morne où seuls le latéral gauche brésilien Henrique Silva et le défenseur Damien Da Silva sont arrivés pour l'instant. Ses trois buts en préparation ont-ils réenclenché la dynamique ?

La question qui fâche : Peter Bosz peut-il faire une Sylvinho bis ?

Jean-Michel Aulas n'aime pas faire appel à des techniciens étrangers. En 34 ans de présidence, ce n'est que la deuxième fois que c'est le cas. Cette fois-ci, le boss a exigé que son coach soit francophone et le Néerlandais répond à cette demande. Mais Peter Bosz amène une culture différente et si Juninho a été séduit par l'idée (gros pressing, école 4-3-3 de l'Ajax, relance au sol), il faudra un peu de temps pour mettre en musique le projet.

Le temps à l'OL est malheureusement une donnée fluctuante... Surtout vu les objectifs. Rappelons qu'il y a deux ans de ça, Sylvinho a été éjecté après seulement deux mois et un bilan désastreux (14e de L1 après 9 journées, 2 victoires, 3 nuls, 4 défaites) à peine rattrapé par un exploit à Leipzig en Ligue des Champions. Peter Bosz a besoin de bâtir une assise défensive et souhaite un gardien qui a du jeu au pied (André Onana)... quitte à se mettre à dos Anthony Lopez, chouchou des Ultras du Virage Nord. Un premier impair qui, espérons-le, ne soit pas jugé comme un crime de lès-majesté alors que Lyon a bouclé sa campagne de préparation sur deux fausses notes portugaises.

Une chose est certaine : il faudra vite que l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen trouve la bonne formule car l'exigent public lyonnais ne pardonne pas grand chose... Et surtout pas les défaites contre plus faibles en Ligue 1. Or le programme du début de saison (Brest, Angers, Clermont, Nantes, Strasbourg) est largement à portée des Gones pour faire carton plein avant de défier le PSG pour le premier gros choc de la saison (6e journée).