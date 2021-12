OL : Peter Bosz prêt à tenter un gros pari à Bordeaux, un cadre sacrifié ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Si la onzième place actuelle de l'OL ne plaide pas en faveur de Peter Bosz, le technicien néerlandais reste déterminé à réussir à Lyon. S'il rencontre de premières vraies critiques du côté des supporters, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam entend aller au bout de ses idées selon L'Equipe.

Soucieux de ne faire aucune concession sur ses idées de jeu (intensité, pressing) et prêt à modifier son système pour aller à une défense à trois avec un système de pistons, Peter Bosz ne se reniera pas... Et est même prêt à faire le ménage dans son effectif.

Toko Ekambi sacrifié pour le compte d'un pari audacieux ?

Soit l'entraîneur de l'OL obtient le travail qu'il réclame à ses joueurs, branchés sur courant alternatif et parfois sceptique sur ses exigences, soit il demandera à ses dirigeants de faire un gros Mercato en janvier pour ajuster son effectif.

En attendant et si l'on en croit le quotidien sportif, Peter Bosz envisage d'aligner une équipe en 3-4-2-1 à Bordeaux avec Lucas Paqueta en faux neuf et Karl Toko Ekambi sacrifié au nom du système de jeu. Un sacré pari quand on sait que le Camerounais n'est pas forcément le joueur qui démérite le plus actuellement...