OL : Peter Bosz rentre dans un cercle très fermé

Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Ce samedi, l'OL a surpris beaucoup de monde en officialisant la venue du technicien néerlandais Peter Bosz (57 ans). L'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen s'est engagé pour deux saisons (+ une en option) et débarque avec une petite armée mexicaine (2 adjoints, 1 préparateur physique et 1 analyste vidéo).

Seulement le 3e étranger de l'histoire de l'OL...

Il s'agit quand même d'une petite révolution pour Lyon puisque ce n'est que le troisième entraîneur étranger de l'histoire du club après Vladimir Kovačević en 1981 et Sylvinho en 2019. Seulement le second de l'ère Aulas.

Bosz n'était que le 4e nom de la liste

La décision de nommer Peter Bosz n'est pas un choix par défaut pour Lyon mais vient quand même après une petite série de refus. Comme le rappelle L'Equipe, Christophe Galtier (LOSC, 54 ans) a décliné l'offre des Gones et les deux autres pistes étrangères de Lyon n'étaient pas disponibles. L'Italien Roberto De Zerbi (Sassuolo, 41 ans) avait déjà dit « oui » au Shakhtar Donetsk et l'Argentin Marcelo Gallardo (River Plate, 45 ans) ne souhaitait pas quitter son club avant la fin de son contrat en décembre prochain.