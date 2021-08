OL : Bosz attend encore du mouvement au Mercato avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Peter Bosz fait le point sur les recrues

« Emerson Palmieri est apte. Aujourd'hui, c'était le premier entraînement de Xherdan Shaqiri. On va parler avec le docteur pour connaître son état de forme. »

« Shaqiri peut jouer entre les lignes. Il peut également jouer à droite. C'est un joueur technique avec une bonne première touche de balle. Il a une grosse frappe de balle avec son pied gauche. J'ai encore besoin de le découvrir. Il a joué dans des très grands clubs. Il a une mentalité de gagnant.»

Son analyse après Clermont

« Après le match de Clermont, j'ai revu le match et j'ai trouvé qu'on avait réalisé une bonne première mi-temps. On a fait un bon pressing. »

« Je cherche un équilibre notamment défensif. On était mieux placé face à Clermont. On a besoin de confiance. Il faut être capable de garder un résultat. On doit beaucoup mieux contrôler les rencontres. »

Peter Bosz affirme que le mercato n’est pas fini

« Je suis content de l'arrivée des deux recrues. On aura des départs et on espère d'autres arrivées. Le président Jean-Michel Aulas en parlera ce soir. »

Son analyse du FC Nantes

« Nantes a un jeu très direct. Je connais très bien le coach. J'ai joué avec lui. On va encore avoir un match compliqué. On a besoin de prendre des points. »

