OL : philosophie, jeunesse, com’... Peter Bosz développe son plan

Zapping But! Football Club OL : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Sur sa philosophe

“J’ai une philosophie offensive, attractive. On joue pour les supporters, pas pour nous-mêmes. Mais cela va dépendre des joueurs. D’abord, je veux bien connaître les joueurs. J’aime le foot offensif, les joueurs techniques et intelligents”.

Sur sa capacité à intégrer les jeunes

“J’ai l’expérience de travailler avec des jeunes, pas seulement à l’Ajax mais aussi à Leverkusen. Cela va dépendre de la qualité. Si j’en vois, je n’ai pas peur de faire jouer. A Lyon, il y a toujours de bons jeunes. Je suis très curieux de savoir comment ça se passe à l’Académie maintenant”.

Sur ses exigences de Mercato

“C’est trop tôt pour ça. Avec Juninho, on a déjà discuté des joueurs qui sont là, des jeunes… Avec Juninho, on a parlé de foot, c’est toujours bien et moi j’aime ça”.

Sur les similitudes avec l’Ajax

“Les jeunes, déjà. Cela ressemble. La manière de jouer, offensif.”

Sur l’ambition de gagner des titres

“C’est possible de jouer offensif et de gagner des titres mais pour ça, il faut une bonne organisation sur le terrain. Le foot offensif, c’est une vraie défense. Sans vrai défense, tu ne peux pas jouer offensif. On a besoin de temps pour s’entraîner mais c’est possible.”

Sur l’importance de la communication avec les joueurs

“La communication avec mes joueurs sera très importante. Je fais beaucoup ça par moi-même mais aussi par le biais du staff.”

Sur son échec en Allemagne

“En Hollande, on m’a toujours dit que je commençais doucement et que je finissais fort. En Allemagne, c’était l’inverse. J’espère qu’en France je pourrais commencer fort et finir très fort (rires).”

Sur la préparation de la saison prochaine

Après sa brève visite à Lyon, Peter Bosz repart en vacances pour deux semaines. “Mais je vais rester en contact avec Juninho, je me mets directement au travail. J’ai déjà eu des vacances après mon départ d’Allemagne”.

A.C au Groupama Training Center.