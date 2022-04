OL : Pierre Ménès a deux stars lyonnaises dans le collimateur après Strasbourg

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL revient de loin. Trois jours après son nul frustrant à Londres contre West Ham en quarts de finale aller de la Ligue Europa (1-1), les Gones ont pris un point miraculeux hier à la Meinau en L1 contre le RC Strasbourg (1-1).

« On peut dire que Lyon s’en est bien tiré à la Meinau avec l’égalisation en fin de match de Toko-Ekambi sur un bon centre de Dubois, a analysé Pierre Ménès su son blog. Tout le reste de la partie, les Lyonnais ont été poussifs et inoffensifs avec des joueurs très loin de leur meilleur niveau, à commencer par Paqueta et Dembélé. »

Le chroniqueur avait déjà taclé les deux éléments offensifs de l’OL après la C3... « Les Strasbourgeois eux, n’ont plus cette attaque prolifique mais ont désormais une défense très solide et sont seuls 4e du classement à 7 journées de la fin, ce qui est juste extraordinaire, a-t-il poursuivi. Maintenant, leur calendrier de fin de saison est terrible… »

"Nice s'effondre, Marseille s'envole"



Pour résumer Pierre Ménès a livré son analyse du match nul miraculeux enregistré par l’OL à la Meinau dimanche contre le RC Strasbourg grâce à un but de Karl Toko Ekambi dans le temps additionnel (1-1). Deux Gones sont dans son viseur.

