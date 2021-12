OL : Pierre Ménès allume Aulas et dénonce un scandale pour l’OM, Daniel Riolo se gausse

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Jean-Michel Aulas ne décolère pas. Suite à ses propos tenus à Ruddy Buquet en marge du dernier Olympico, le président de l’OL a écopé de 10 matches de suspension - donc 5 ferme - de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles. Si l’intéressé s’est déjà plaint de cette décision, Pierre Ménès n’a pas été tendre avec lui et surtout la décision de replacer l’Olympico au Groupama Stadium à une date pas encore fixée.

« Je trouve ça scandaleux que ce match ait encore lieu à Lyon. Évidemment, il n’y aura personne dans le stade, mais il faudra bien que les Marseillais y aillent au stade. Il va falloir renforcer sévèrement la sécurité, a-t-il réagi sur son blog. Si Aulas a mis la pression à Ruddy Buquet, je ne vois vraiment pas en quoi on pourrait mettre en doute la parole de l’arbitre dans ce dossier, il mérite d’être puni. Maintenant, ce qui peut être étonnant, c’est que Sampaoli qui selon Monsieur Buquet ne s’est pas bien comporté. Lui s’en sort blanc comme neige ou alors on a peut-être pris l’habitude qu’il insulte tout le monde à tous les matches. Mais moi ce que je regrette, dans ce dossier, c’est que l’ensemble des parties concernées n’ait pas pris de hauteur pour que le football français avance. Non, ici tout le monde pense à sa paroisse. C’est dommage. »

Ménès n’est pas le seul à avoir réagi sèchement au sujet des récentes décisions de la commission de discipline de la LFP. Sidney Govou a notamment regretté l’attitude de pleureuse des supporters de l’OL, qui devraient selon lui faire profil bas. « Arrête de pleurer stp, a-t-il lâché à David Barbet sur Twitter. Arrêtez de penser que la terre entière en veut à l’OL. Plus d’humilité, moins d’arrogance, c’est ça le sport ! C’est pas comme ça que ça ira mieux ! » Daniel Riolo a applaudi la réaction de Govou. « Bravo à Sidney Govou… réaction intelligente... » Enfin.

Bravo à Sidney Govou… réaction intelligente.. pic.twitter.com/erjLUsjQM5 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 16, 2021