OL : Pierre Ménès annonce le dépôt de bilan de Peter Bosz !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

L’OL fait du surplace. Qualifiés jeudi en quarts de finale de la Ligue Europa aux dépens du FC Porto, les Gones ont totalement déjoué dimanche à Reims (0-0). C’est surtout l’indigence offensive des attaquants de Peter Bosz qui a sauté aux yeux au stade Auguste-Delaune.

« Ils ont plutôt intérêt à tout miser sur la Ligue Europa. Même passer l’obstacle West Ham ne sera pas facile. J’avoue que je n’ai pas compris le match de Lyon à Reims. Cette indigence offensive assez effroyable, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Il n’y a pas d’engagement, il n’y a pas la hargne de marquer. Il faut montrer les crocs pour marquer. Il ne se passe rien. »

Non content d’égratigner les joueurs de l’OL, le chroniqueur a tapé sur Bosz suite à ses déclarations d’après-match. « Le pompon, c’est la déclaration de Bosz à la fin du match qui dit “mais que voulez-vous que je fasse ?” Si tu dis ça, tu peux te barrer, a-t-il soufflé. Laisse la place à quelqu’un qui va peut-être essayer de changer quelque chose. Tu as un entraîneur qui, dans sa déclaration d’après-match, a déposé le bilan ! Et bien dégage ! »

Face à Pierrot (2/2) : “J’aimerais voir Conte débouler au PSG et mettre des high kicks à tout le monde"



Pochettino, Conte, le constat de Mbappé et Henry sur le PSG, mais aussi Lyon et Marseille : 2e partie de Face à Pierrot.https://t.co/481NNlfMVj — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 21, 2022

Pour résumer Incapable d’expliquer l’indigence offensive de l’Olympique Lyonnais dimanche face au Stade de Reims lors de la 29e journée de L1 (0-0), Peter Bosz a subi les foudres d’un certain Pierre Ménès après ses déclarations étranges.

Bastien Aubert

Rédacteur