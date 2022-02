OL : Pierre Ménès cartonne Bosz et 3 Gones après Monaco

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

L’éclaircie de l’OL aura duré moins d’une semaine. Après avoir enchaîné trois victoires dont la dernière sur l’OM (2-1), les Gones sont retombés dans leurs travers hier à Louis II face à une solide équipe de l’AS Monaco (0-2). Deux buts de Jean Lucas et Wissam Ben Yedder ont suffi pour canaliser de timides Gones, asphyxiés par l’abattage d’Aurélien Tchouaméni dans l’entrejeu et perdus dans l’organisation tactique de Peter Bosz.

Pierre Ménès a allumé l’entraîneur de l’OL. « Qu’est-ce que c’est que cette compo d’équipe de Bosz au coup d’envoi ? Quand il est arrivé en France, l’entraîneur néerlandais nous avait expliqué qu’on allait voir ce qu’on allait voir, qu’il allait mettre en place un jeu léché, offensif, ambitieux… Tout ça pour se retrouver avec deux arrières gauches et deux arrières droits sur les côtés », a-t-il ironisé sur son blog.

Au-delà du seul cas Bosz, Ménès a tiré à boulets rouges sur certains joueurs en perdition à l’OL. « On a l’impression qu’à l’image de certains, ils manquent d’envie. Et puis il y a des choses qui saoulent dans cette équipe, a-t-il soufflé. Le rendement pathétique semaine après semaine de Dubois et Mendes, Paqueta qui n’est plus que l’ombre du crack qu’il était à l’automne dernier… »

"L'OM cartonne, les Verts s'extirpent, Monaco repart"



Feu d'artifice au Vélodrome, résurrection à Geoffroy-Guichard et fin de série à Louis II : analyse des 3 premiers matchs de cette 23e journée.https://t.co/f1PteUR7jQ — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 5, 2022