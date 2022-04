OL : Pierre Ménès charge les Gones et nomme leurs trois maillons faibles à West Ham

Zapping But! Football Club L'OL doit-il se battre pour conserver Emerson Palmieri ?

Sur le papier, l’opération n’est pas mauvaise pour l’OL avant le quart de finale retour de la Ligue Europa jeudi prochain (21h). Mais le scénario du match aller hier soir peut laisser quelques regrets... Mené après l’ouverture du score de Jarrod Bowen au retour de la pause, l’OL a égalisé par l'intermédiaire de Tanguy Ndombele et tout se jouera donc au Groupama Stadium dans six jours. Ce score de parité est difficile à encaisser pour Peter Bosz.

« On aurait dû gagner parce qu'on a joué une période à 11 contre 10. Et surtout après la première période, qu'on a bien dominée, a déploré le coach de l'OL en conférence de presse. On a pris un but con en début de deuxième mi-temps, mais on a bien réagi pour marquer. On a joué contre une très bonne équipe et on aurait dû profiter (de l'avantage numérique, NDLR). On n'a pas fait assez et il faudra finir le travail la semaine prochaine. »

Pierre Ménès n’est pas non plus emballé par la prestation des Gones, qu’il estime avoir été trop timorés et susceptibles de se mettre en danger pour le retour. La faute notamment à un secteur offensif défaillant. « C’est un bon résultat. 1-1, ça laisse tout ouvert pour le retour mais il y a matière à avoir pas mal de regrets quand on voit le match, a-t-il analysé sur son blog. L’escouade offensive était plutôt conséquente et a été déficiente. Que ce soit Dembélé, Faivre et Paqueta, c’était pas ça. Notamment les deux derniers. Cela manquait d’engagement et pourtant, les Hammers n’étaient pas bien saignants. »

West Ham-Lyon : “L’OL pourrait avoir des regrets dans une semaine…”



Malgré un bon nul sur le papier, les Lyonnais auraient pu faire beaucoup mieux à West Ham, surtout en supériorité numérique pendant une mi-temps...https://t.co/RhKghRYcn3 — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 7, 2022

Pour résumer Pierre Ménès a livré son analyse du match nul de l'OL à West Ham en quarts de finale aller de la Ligue Europa jeudi à Londres (1-1). Le chroniqueur a trouvé le secteur offensif des Gones défaillant, notamment Paqueta et Faivre.

