OL : Pierre Ménès craint le pire pour les Gones face à Porto

Alors que le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi, l'Olympique Lyonnais, qui a conclu la phase de poules invaincu, a hérité du FC Porto. Sur son blog Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a donné son avis sur ce tirage.

"C’est un tirage correct pour les clubs français. Sauf pour Lyon qui a tiré l’ogre portugais du FC Porto, invaincu en championnat. Ils ont une défense de fer. C’est un tirage difficile. Il faudra que Lyon soit concentré et à son meilleur, ce qui n’est pas toujours le cas. Mais on peut aussi penser que l’Olympique Lyonnais est plutôt bien parti dans cette compétition. Donc ça se joue", a confié l'ancien journaliste de Canal+.

"Tirage compliqué pour Lyon et Rennes, jouable pour Marseille et Monaco"



L'OL et Rennes auront fort à faire face à Porto et Leicester. La tache s'annonce moins difficile pour l'OM et pour Monaco, opposés à Bâle et Braga.https://t.co/seroUxnzi2