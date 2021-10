OL : Pierre Ménès décèle un terrible gâchis de Bosz avec Paqueta

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Même si le jeu de l'OL est unanimement salué, les résultats de l'équipe de Peter Bosz ne sont pas encore à la hauteur des attentes. Et cela ne manque pas de faire s'interroger certains journalistes, tel Pierre Ménès. L'ancien de Canal+ a s'est interrogé sur son blog par rapport à certains choix de l'entraîneur néerlandais.

"Même si la philosophie de Peter Bosz est globalement intéressante, il y a des trucs que j’ai du mal à comprendre dans cette équipe. Positionnement de Paqueta avant-centre alors que tu as Toko-Ekambi, c’est du gâchis. Au classement et niveau points, c’est pas top. Il y a des choses perfectibles." Reste que l'OL, après un mauvais démarrage, remonte bien la pente. Et qu'à dix minutes près, il se serait imposé à Nice (2-3) dimanche.

💬 Même Peter Bosz est surpris par son OL : "Je ne croyais pas que cette équipe pouvait jouer comme ça. Ça me donne beaucoup de confiance pour le futur". 👇https://t.co/fJLSAia23f — MadeInFOOT (@madeinfoot) October 26, 2021