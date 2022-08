OL : Pierre Ménès découpe Anthony Lopes et voit un crack émerger à Lyon

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Sur son blog en vidéo, Pierre Ménès est revenu sur la prestation de l'OL en ouverture de la Ligue 1 face à l'AC Ajaccio (2-1). Un match « pas étourdissant » à ses yeux qui a réveillé l'inimitié de l'ancien chroniqueur du CFC envers Anthony Lopes, coupable d'une sortie un peu trop autoritaire sur le jeune El Idrissy et sanctionné d'un carton rouge.

« La sortie de Lopes ? C'est débile »

« S'il n'avait pas fait de sortie de ce genre la saison dernière, Anthony Lopes a déjà un très lourd passif dans l'exercice. Ce qui me choque le plus dans cette sortie, c'est son inutilité. On est pratiquement à l'extérieur de la surface. L'attaquant adverse n'a quasiment aucune chance de marquer. C'est débile. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Est-ce qu'il est dans l'idée d'impressionner ses adversaires par son physique et de créer une peur dans le duel ? », s'interroge-t-il, estimant que la LFP va frapper fort : « J'ai peur que la Commission de discipline ne se contente pas d'un ou deux matchs. En même temps, il faudrait qu'un jour Anthony comprenne qu'on ne peut pas faire des sorties pareilles. Cela n'a pas de sens... »

Mais Pierre Ménès n'a pas dit que du mal de Lyon, mettant en lumière les débuts réussis d'une recrue : « Mention au jeune Johann Lepenant. Un joueur d'une grande intelligence, qui parle le même football que Lucas Paqueta. Cela peut être important dans les semaines à venir ».