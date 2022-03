Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : que penser du Mercato d'hiver de l'OL ?

Si l'OL a sans doute glané l'un des succès les plus tranquilles de sa saison à Lorient (4-1), la responsabilité de Thiago Mendes est une nouvelle fois engagée sur le but des Merlus. Une situation qui agace de plus en plus Pierre Ménès, lassé - comme beaucoup de supporters - de voir le milieu de terrain titulaire derrière alors Jason Denayer et Jérôme Boateng sont aptes.

« Quand tu as Boateng dans ton effectif... »

« Franchement, quand tu as Boateng dans ton effectif, faire jouer Mendes en défense centrale me semble être une idée du démon », a lâché le consultant, désabusé, sur son site internet.

Rappelons que la responsabilité de Thiago Mendes était déjà engagé sur les deux derniers buts encaissés par Lyon contre Lens et Lille. A chaque fois, Peter Bosz a pris la défense du Brésilien, excusant ses ratés et ne comprenant pas les critiques.

Malgré la victoire, cette équipe niçoise me frustre toujours autant au niveau du jeu. Surtout face à un PSG qui avait déjà la tête à Madrid...https://t.co/0PmW6jkWYh — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 5, 2022