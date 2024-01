OL : Pierre Ménès crie à un scandale monumental pour les Gones au Havre

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L’OL est retombé dans ses travers. Hier, les Gones ont subi les foudres du HAC et voient leur série de quatre victoires d’affilée s’arrêter brusquement (1-3). En infériorité numérique suite aux expulsions de Jake O’Brien et de Duje Caleta-Car, Lyon a craqué dans un 4-3-3 peu convaincant. Aussi, la nomination de Gaël Angoula au sifflet a choqué Pierre Ménès eu égard à ses attachements au Havre.

« Une faute dramatique de la commission d’arbitrage »

« Ce match a basculé sur un tacle d’Operi sur Mata qui valait rouge et penalty, a-t-il tonné sur YouTube. La VAR dormait profondément mais ne dormait pas sur le tacle d’O’Brien sur Operi. Ce dernier aurait donc dû être sorti et finit le match avec but et passe décisive, ce qui est quand même un peu fort. Je vois qu’Angoula est né au Havre et sans remettre en cause son honnêteté, c’est une faute dramatique de la commission d’arbitrage de confier ce match à un mec qui a ce pedigree. Cela n’a pas de sens. »

Ligue 1, J18 : Brest confirme, Lyon rechute, Paris s'envole



Retour sur les matchs de ce dimanche et les enseignements à en tirer.https://t.co/dqKzt9I5Np via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 14, 2024

