OL : Pierre Ménès valide l’effet Matic à Lyon !

S’il est considéré par beaucoup comme la meilleure recrue de l’hiver à l’OL, Nemanja Matic ne réalise pourtant pas des débuts tonitruants avec les Gones. Malgré tout, même loin de son meilleur niveau, le Serbe séduit.

Dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube, Pierre Ménès a confirmé l’impression d’ensemble concernant l’ancien Rennais, décevant individuellement mais décisif pour changer le visage de ceux qui l’entourent :

« Je trouve les prestations de Matic individuellement très moyennes mais il faut reconnaître que sa présence libère Maxence Caqueret, qui était l’un des joueurs les plus décevants de l’OL depuis le début de la saison et qui est ressuscité depuis que Matic est au club. Il faut distinguer ses prestations individuelles moyennes et son rayonnement sur Caqueret ».