OL : Pierre Sage admet un résultat frustrant mais encense l'un de ses joueurs

Une semaine difficile pour l'OL. Car après la défaite, ô combien frustrante en Ligue Europa face au Besiktas Istanbul, alors que les Lyonnais ont dominé tout le match, la Ligue 1 n'a pas non plus donné un très bon résultat avec un match nul, ce dimanche, face à l'AJ Auxerre, 2-2.

"C'est un résultat frustrant"

En fin de rencontre, l'entraîneur des Gones, Pierre Sage, a livré son analyse. "C'est un résultat frustrant car on aurait dû l'emporter. Même si Auxerre aurait pu gagner en fin de rencontre. Mais comme on a laissé notre adversaire dans le match jusqu'au bout et qu'on a concédé beaucoup de coups de pied arrêtés. On a été dans le dur à certains moments. L'équipe de départ ? C'était nécessaire d'avoir de la fraîcheur pour ce match, on a un effectif qui est assez âgé. La concurrence sera rude, mais ceux qui étaient au départ aujourd'hui ont répondu présent, ils ont rempli la mission. Peu importe qui est aligné, tous doivent mériter de jouer pour l'OL, en être digne. Il y aura beaucoup de matches à jouer, tout le monde aura sa chance. Lucas Perri ? Je tiens à le féliciter. Il a été performant dans ses arrêts, dans ses relances. Tant que notre jeu ne sera pas mieux maîtrisé, il risque d'avoir du travail..."