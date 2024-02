OL : Sage veut un Olympico électrique contre OM et garde espoir pour Benrahma

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Il veut plus d'intensité contre l'OM

"Si on aborde Marseille comme on l'a fait là-bas, ce sera le même chose. On doit maintenant lâcher le violoncelle et passer à la guitare électrique. On se doit d'avoir une attitude tournée vers l'avant. Il ne faudra pas être passif. Il faut augmenter l'intensité, avoir un football plus dynamique, agressif et entreprenant. On doit mettre un maximum d'engagement et d'intensité. Au-delà du résultat et des points qu'on prendra, ce qui m'importe, c'est l'attitude. Je déteste être passif."

Il est satisfait du mercato

"Le mercato a été plutôt positif. Il y a eu six mouvements dans chaque sens. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont travaillé dessus. Charge au staff et à la moi-même de le valoriser. Ça va apporter de la concurrence, redistribuer les cartes et cela fait évoluer les attitudes."

Pour Benrahma, "il y a un espoir"

Encore un espoir Benrahma

"On est évidemment déçu de la non-arrivée de Benrahma, pour nous, lui, le club et ceux qui ont travaillé sur le sujet. Pour l’avoir eu au téléphone, il était très enthousiaste et son entourage aussi. On espère que la situation va se régler, il y a un espoir."

🎙️ Au lendemain de la clôture du mercato hivernal, Pierre Sage donne son avis sur les transferts.#OLOM pic.twitter.com/A1JEgOBtwS — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

