OL : Pierre Sage encense une figure du vestiaire

Il est un cadre de la maison OL. Une figure du vestiaire, écoutée et respectée qui, après des mois de galères et de pépins physiques, semble revenir à son meilleur niveau. On parle ici de Corentin Tolisso, omniprésent hier face à l'Olympiakos et qui pourrait, si son physique lui permet, confirmer dans les prochaines semaines son retour au premier plan.

"Il est un autre joueur aujourd'hui"

En attendant, son entraîneur, Pierre Sage, ne manque pas de le couvrir d'éloges. Et ce à deux jours d'un déplacement à Toulouse. "Sur une série de matchs, il pourra enchaîner dimanche, jeudi et dimanche. Sur une autre série de matchs, le match du jeudi nous dira qu’il devra se reposer. Ses sensations nous aident. A partir du moment où il est bien au niveau de la santé, il peut enchaîner et montrer son talent. Il s’est fixé des objectifs ambitieux sur le plan personnel. Il est un autre joueur aujourd’hui, il est fort de ses expériences passées. Il est proche de ce niveau-là avec une maturité supérieure. C’est quelqu’un qui s’occupe beaucoup des autres, qui les tire vers le haut. Sur le terrain, il apporte deux choses essentielles: la capacité à se projeter, il est souvent dans la surface. Il apporte aussi beaucoup de volume sur le plan défensif. Ce sont deux éléments importants de notre jeu, il a les caractéristiques qui correspondent à notre manière de jouer."