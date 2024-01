OL : Pierre Sage évoque son avenir, son groupe et le mercato

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Toujours coach

"On m’a simplement dit que l’intérim se prolongeait encore un peu, qu’il fallait assurer reprise. Le staff a évolué mais dans tous les cas, il y avait un besoin de le renforcer, indépendamment de ma personne."

La confiance du groupe

"C’est beaucoup plus facile de récupérer quand on se pose moins de questions. La trêve est arrivée au bon moment et les joueurs sont partis en vacances avec des bonnes choses dans la tête. Cela favorise la bonne récupération. Ce qui s’est passé avant la trêve a créé cette possibilité de se sauver en fin de saison, mais il n'y a rien de fait, l'objectif est encore loin. On a insisté sur les notions de travail et d’engagement fortes lors de cette intervention de reprise."

Adryelson et Lucas Perri

"Ils n'ont pas encore le statut de recrue. Il y a des choses dans les tuyaux mais ce ne sont pas encore des recrues. Non, on ne les a pas encore en séance."

Le mercato

"Il y a une volonté double de renforcer l’équipe pour avoir plus de variété, et aussi de laisser joueurs dans un état de confiance, donc ne pas doubler ou tripler les postes si on a des satisfactions. Ce sont des logiques portées par le club."

Objectif Coupe ?

"Il faut prendre match après match, on n'a pas le choix si on veut vivre le suivant. Il n'y a pas d'objectif de quart ou demi-finale. Ma position sur la notion de turnover en Coupe? Quand elle vient en lieu et place du championnat, avec un rythme d'un match par semaine, c'est de préparer l’équipe et la renforcer pour l’après. La logique pourrait être différente si on arrive aux tours en semaine."

🎙️ "Laisser les joueurs dans un état de confiance"



Avant notre entrée en Coupe de France, Pierre Sage s'exprime sur les objectifs de ce mercato hivernal ⤵️#CAPOL pic.twitter.com/vGgRIkCyxf — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2024

