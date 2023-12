OL : Pierre Sage évoque son avenir, son groupe, le maintien et avertit son monde avant Monaco

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Le groupe

"Hormis les blessés longue durée, tout le groupe est disponible pour ce déplacement à Monaco."

L'intérim sur le banc de touche

"Je n'ai pas de pression particulière car j'ai une certaine sérénité. Je reste dans l'idée d'aider l'équipe au quotidien. Je travaille au jour le jour en vue de préparer le lendemain. L'important c'est le présent. Et le présent sert à préparer le futur. Que cela soit avec moi ou une autre personne, tout les éléments acquis ne seront pas perdus. Je me retrouve à collaborer pour un projet commun avec des joueurs pour lesquels je payais ma place afin de les voir jouer. Je me challenge et je me remets en cause pour guider les joueurs. Il y a un niveau actuel qui est là et demain il doit s'améliorer. C'est comme ça que je pense ma vie."

La confiance après Toulouse

"C'est toujours le meilleur carburant car il permet de récupérer plus vite. Le mental aussi est tourné vers du positif. Mais il ne faut pas s'enflammer. On est sur une logique de plusieurs matchs et il y a encore des points à prendre. On s'est fixé une logique sur la durée des matchs, on doit assurer un nombre de points pour se maintenir. A chaque désillusion, il faudra rebondir, à chaque victoire il faudra vite passer au prochain match."

Le maintien

"On est un club qui a été habitué à jouer le haut du tableau. L'idée est que la situation est tout autre et on doit aussi la gérer. Cela passe par une prise de conscience, une manière différente de travailelr au quotidien. On ne doit pas être dans une logoque d'excuses ou d'alibi. Je dois accompagner les joueurs lorsque le maintien s'éloigne après un résultat négatif car c'est un cercle vicieux. Il faut vite purger ces matchs pour penser aux suivants."

Comment confirmer à Monaco

"Contre Monaco il faudra être bons dans tous les domaines, avec ou sans le ballon. L'idée c'est d'être meilleur de match en match avec de possibles trous d'air pour lesquels il faudra ensuite bien rebondir. L'idée c'est d'être bon dans la durée. Tous les pas en avant peuvent être remis en cause. L'idée là, c'est que cela s'enchaîne."

Propos retranscrits par RMC

