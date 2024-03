OL : Pierre Sage face à un premier casse-tête à Lorient

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Sorti sur blessure à Montpellier le 11 février et de retour sur le banc face au RC Lens dimanche, Corentin Tolisso (29 ans) pose aujourd’hui un vrai cas de conscience à Pierre Sage. En effet, depuis quelques matchs, le technicien a trouvé son milieu avec l’inamovible Maxence Caqueret et les deux recrues de l’hiver Orel Mangala et Nemanja Matic.

La problématique Tolisso se pose

Alors que Tolisso devrait être apte et à 100% pour le match face à Lorient au Moustoir, le dilemme de Sage est de savoir s’il doit réintégrer son Champion du Monde 2018 dans le onze ou lui redonner des minutes en sortie de banc.

Du fait de son statut, de son imposant salaire et de son long contrat (2027), il ne sera pas simple de laisser durablement le natif de l’Arbresle sur le bas-côté… mais il serait aussi très injuste de renvoyer Orel Mangala sur le banc après ses récentes performances. Enfin des problèmes de riche à Lyon ?

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life