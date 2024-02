OL : Pierre Sage se fait allumer comme rarement avant le LOSC

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Il faudra attendre 17 heures 30, soit une heure avant le début du 8e de finale de Coupe de France face au LOSC pour connaître le onze de départ de l'OL. Et rien ne dit que Pierre sage, comme il l'a en effet laissé entendre en conférence de presse, fasse tourner son effectif en raison du calendrier surchargé.

"Il se fout de la gueule du monde"

Mais pour Jérôme Rothen, le mal est fait. Déjà fait, du moins. Parce que le consultant de RMC ne comprend pas, mais alors pas du tout, que le technicien lyonnais ne fasse pas tout pour poursuivre l'aventure en Coupe de France. Explications.

"Il se fout de la gueule du monde ! Il vient d’arriver, il a envie de grimper aux rideaux et de secouer tout le cocotier. Il a envie de gagner un titre quand même ! L’adrénaline, elle est à son max quand tu gagnes des titres, quand tu fais une épopée en Coupe de France. Tente ta chance. Tu joues à domicile en plus, un match contre Lille. Tu viens de gagner brillamment contre Marseille et tu es en train de m’expliquer que, trois jours après, tu n’es pas capable d’avoir la même intensité. Ce n’était pas une intensité de Ligue des Champions et aujourd’hui, tu es en train de nous dire que la priorité reste le maintien. Ça veut dire quoi ça ? Lyon, ça fait plus de dix ans qu’ils n’ont pas gagné un titre. Tu marques les esprits et l’histoire d’un club comment, Pierre Sage ? En gagnant des matchs et des compétitions ! Peut-être que c’est l’occasion de ta vie de gagner un trophée avec Lyon, parce qu’au mois de juin, tu n’es sûr de rien."

