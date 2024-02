OL : Pierre Sage secoue ses joueurs malgré la victoire à Montpellier

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Pierre Sage : « On n'est pas content de notre match, on se met dans une drôle de situation. Il a fallu que les valeurs collectives surgissent pour donner espoir. Quand on a égalisé, on s'est donné les moyens pour gagner le match. Notre match est vraiment à questionner. On n'avait pas de rythme, peu d'intention, on gérait mal la profondeur, tactiquement. On s'est ouvert à ce qu'ils font de très bien, jouer rapidement vers l'avant, la profondeur, aller devant le but. C'est la première fois qu'on renverse un résultat pour l'emporter. La note de style n'est pas à la hauteur du résultat.

« On est loin de nos standards des derniers matchs »

Ce qu'il s'est construit depuis quelques semaines, le fait que tous les joueurs soient mobilisés sur les matchs, et la possibilité de jouer les résultats, ont fait que nos valeurs ont pu émerger en fin de match. Mais on ne peut pas se saboter autant que ça en première période. Tout n'est pas à jeter non plus, on est loin de nos standards des derniers matchs. Quand on s'habitue aux bonnes choses, c'est dur de retomber là-dessus. Aujourd'hui, au final, on a un résultat positif mais Montpellier aurait mérité aussi de marquer un ou les points ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life