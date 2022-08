OL : piqué par Aulas, le président de Lorient clôt la polémique

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un joueur de Manchester United dans le viseur

Après la guerre des communiqués, Jean-Michel Aulas (OL) et Loïc Féry (FC Lorient) se sont retrouvés sur Twitter pour un nouvel échange musclé autour du report du match de ce dimanche entre les Merlus et les Gones. Report lié à l'état de la pelouse après le festival Interceltique qui a fait une halte au Moustoir cette semaine.

Accusé par Lorient de pression auprès de la LFP pour faire reporter le match, JMA s'est agacé : « Il n'y a aucune pression. C'est juste du bon sens et de la logique qui aurait évité cette situation pour nos 500 supporters et nos équips. Même le plus optimiste des jardiniers savait depuis le début de la canicule que ce terrain n'aurait jamais pu supporter six journées de festivités. C'est très grave ! »

Lorient maintient que le terrain était jouable...

Une attaque à laquelle Loïc Féry (l'autre président adepte des gazouillis dans le camp d'en face) a répondu sur le même ton : « Jean-Michel, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud à St Tropez. Le climat Atlantique de Bretagne me convient mieux en ce moment. Nos jardiniers ne sont ni optimistes ni pessimistes. Les tests de dureté et de rotation de la LFP sont objectifs: ils étaient à la limite vendredi (mais par exemple il etait possible de jouer en Coupe de France car dans les limites FFF) mais il aurait été possible de jouer ce dimanche sans risque pour nos joueurs. Dommage pour tout le monde car je crois que tout le monde voulait jouer et le stade aurait été plein. On fera cela en septembre je l'espère et je te recevrai avec grand plaisir. Bonne soirée ».