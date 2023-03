OL : Vincent Ponsot casse une idée reçue sur Laurent Blanc

Si certains reprochent déjà à Laurent Blanc de ne pas faire confiance aux jeunes en s'appuyant sur la situation de Mohamed El Arouch (18 ans), lequel a fait des débuts remarqués lors d'Angers – OL (1-3) après avoir été longtemps boudé, Vincent Ponsot a défendu le coach rhodanien dans l'émission « Tant qu'il y aura des Gones » sur le site Olympique-et-Lyonnais.

Pour le directeur du football de l'OL, c'est un faux procès qu'on fait au « Président » en le qualifiant d'anti-jeunes... Et Vincent Ponsot a un bon exemple pour étayer ses dires :

« Je ne pense pas que Laurent (Blanc) a un problème avec les jeunes. Simplement, il est conscient que, plus il y a de jeunesse, plus il y a d'irrégularité. On lui fait le procès depuis son arrivée : « les jeunes vont jamais jouer ». Est-ce qu'il les fait jouer simplement par la force des choses ? Pas que … On a vu des jeunes joueurs comme Bradley Barcola passer devant Moussa Dembélé... L'entraîneur, ce qu'il veut, c'est gagner. Il fait jouer les meilleurs à l'entraînement ».