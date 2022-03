OL - Porto : les notes des Gones, héroïques pour éliminer les Dragons

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Note du match : 14/20

Homme du match : Thiago Mendes (7)

En lumière :

Dembélé (6) : comme au match aller, l’attaquant lyonnais a pesé. Parti à la limite du hors-jeu ouvrir le score, l’ancien joueur du Celtic a enfin inscrit son premier but européen cette saison. Une réalisation précieuse (13e). On l’a senti frustré de céder sa place à l’heure de jeu.

Dubois (6,5) : revanchard à l’égard d’un Groupama Stadium qui l’a souvent sifflé, le capitaine des Gones a répondu de la plus belle des manières à son absence de liste de l’équipe de France. Auteur d’une passe décisive sublime sur l’ouverture du score (13e), Dubois a non seulement été saignant offensivement mais il a aussi effectué quelques retours précieux. L’ancien Nantais a moins bien fini et commis quelques erreurs.

Caqueret (5,5) : monstrueux au stade du Dragon, en difficulté contre Rennes, le milieu lyonnais était encore sur courant alternatif. S’il n’a pas compté ses efforts pour mener le pressing et “gratter” des ballons, l’intéressé s’est aussi enflammé sur le but de l’égalisation de Pepé où sa perte de balle coûte cher (27e). Beaucoup trop de fautes et de coup-francs donnés à l’adversaire mais difficile de le noter plus durement tant il a été présent dans la bataille.

Ndombélé (7) : alternant le chaud et le froid depuis son retour en prêt en provenance de Tottenham, l’international tricolore a, cette fois-ci, livré une grosse prestation dans le combat… Émaillée de quelques gestes de classe.

T.Mendes (7) : autant le Brésilien avait sombré face à Rennes, autant il a été impeccable face à Porto. Parfait dans la lecture et l’anticipation, il a coupé de nombreuses attaques lusitaniennes. Quand il est à ce niveau de concentration, il est indiscutable. Dommage que ce ne soit que dans les grands matchs…

Lyon : Lopes (6) - Dubois (6,5), T.Mendes (7), Lukeba (6,5), Emerson (6) - Caqueret (5,5), Ndombélé (7) - Faivre (5, puis Aouar (65e)), Paqueta (6), Toko Ekambi (6,5) - Dembélé (6 , puis Kadewere (65e)).

OL 1-1 FC Porto, les notes Dans un match nerveux et grâce à sa victoire au match aller au Portugal (1-0), l'OL a signé un bel exploit en éliminant le redoutable FC Porto (1-1, but de Dembélé et égalisation de Pepé) et en se hissant en quarts de finale de la Ligue Europa. Les notes.

Alexandre Corboz

Rédacteur