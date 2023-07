OL : pourquoi les Gones n'ont pas encore fait appel de la décision de la DNCG

Lors de son point informel avec quelques journalistes jeudi, Santiago Cucci (le futur président exécutif de l'OL) avait été assez clair sur la décision de la DNCG d'encadrer le recrutement lyonnais cet été, confirmant à demi-mots la volonté du club de faire appel.

« Devant la DNCG, on a fait un travail qui, pour moi, était très professionnel. On a montré de manière très factuel toutes les ressources qu'on avait et on constate qu'on n'en a pas tenu compte. Je respecte la DNCG, ils tiennent leur rôle et je le comprends mais j'ai aussi envie qu'on respecte le travail fourni. Aujourd'hui, il y a deux manières de voir les choses : comme on a rien à cacher on peut se décider à travailler avec eux – je serais ravi de leur montrer qu'on est très professionnel – mais, par respect pour les gens qui ont travaillé sur le projet, on regarde sérieusement l'option de faire appel. On pense que ça peut valoir le coup d'aller se battre... Mais la décision n'est pas encore prise ».