OL : pourquoi Lucas Paqueta a le blues

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Cet hiver, l’OL a enregistré le départ de deux Brésiliens. Juninho le directeur sportif, qui a quitté ses fonctions, et Bruno Guimarães, qui a rejoint Newcastle pour 40 millions lors du dernier jour du mercato hivernal. Ces départs ont eu un impact sur l’ensemble du groupe lyonnais et notamment sur Lucas Paqueta.

Le latéral gauche brésilien de l’OL, Henrique, s’est exprimé, ce jour, sur ces départs et sur l'impact pour Lucas Paqueta. « Lucas et Bruno étaient très proches, comme avec Juninho. Tout le groupe a ressenti le départ de Guimarães et de Juninho, mais c'est la vie. Lucas continue avec son tempérament jovial. Il affiche son énergie. On est contents de l'arrivée de nouveaux joueurs et on continue à travailler ».

🎙 Henrique en conférence de presse à deux jours de #OLOGCN : "On savait que ce match face à Monaco allait être difficile. On sortait d'une série de 3 matchs gagnés et un nul. On sait ce qu'on doit faire face à Nice pour gagner. J'ai la certitude que ce sera un grand match." pic.twitter.com/LgotUHXOhZ — Olympique Lyonnais (@OL) February 10, 2022

Lucas Paqueta devra cependant être au top de sa forme lors de la réception de l’OGC Nice, lors du week-end prochain.