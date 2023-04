OL : pourquoi Tolisso a autant savouré son but face au Stade Rennais

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L'OL est donc revenu de loin, dimanche, sur sa pelouse. Déjà mal en point, la formation de Laurent Blanc était menée au score à la pause par le Stade Rennais avant que les Gones égalisent, et de quelle manière, sur une frappe lointaine du milieu de terrain, Corentin Tolisso. Un exercice travaillé quelques heures avant le match, comme l'a confié l'ancien du Bayern Munich.

"On avait travaillé cette combinaison samedi à l’entraînement. Tout le monde est content et moi le premier. Ça faisait longtemps que je n’avais marqué, encore plus avec l’OL."

Six ans déjà

La précision est donnée par le site olympiqueetlyonnais à ce sujet : "Corentin Tolisso n’avait plus trouvé le chemin des filets avec l’OL depuis le 13 avril 2017 et un match de Ligue Europa contre Besiktas. Presque six ans jour pour jour."

On comprend sa joie.