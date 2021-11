OL - Sparta Prague : 3 grosses satisfactions et une qualification pour Lyon, les notes

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

Peter Bosz a pu faire tourner ses cadres

Pour la réception du Sparta Prague, potentiellement décisive pour assurer la qualification de son équipe, Peter Bosz avait choisi un large turn-over. Victimes d’une alerte sur le dernier match, Léo Dubois et Jérôme Boateng sont sagement restés sur le banc. Tout comme les deux Brésiliens Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes ainsi que l’italien Emerson Palmieri et le camerounais Karl Toko-Ekambi. Des choix clairement orientés vers le déplacement à Rennes dimanche soir. Des choix payants puisque des joueurs majeurs ont été économisés tout en assurant la qualification directe de l’OL pour les 8e de finale de la Ligue Europa.

De Da Silva à Slimani, les remplaçants ont fait le job

Dans un match où ils avaient l’occasion de se montrer, les remplaçants ont quasiment tous fait le boulot. Solide comme face à Brondby, Damien Da Silva a bien fait la paire avec Jason Denayer. S’il a eu une entame poussive à droite, Sinaly Diomandé a plutôt bien donné le change ensuite face au danger Haraslin. Henrique Silva a réalisé son meilleur match avec Lyon. Devant, Rayan Cherki et Islam Slimani ont certes raté leur premier acte mais ils se sont bien rattrapés en deuxième période, le premier permettant au second de se rattraper de ses occasions manquées sur une belle passe en profondeur (61e), avant de décaler Maxence Caqueret, passeur décisif pour le second but de l’Algérien (64e). On notera aussi l'entrée intéressante du jeune Bradley Barcola, passeur décisif pour le 3-0 signé Karl Toko Ekambi (90e+2).

Shaqiri en “10”, il y a du mieux

Pour la première fois depuis son arrivée à Lyon, Xherdan Shaqiri a quitté le couloir droit pour jouer en soutien de l’attaquant, qui plus est d’un joueur prenant la profondeur (Slimani). On a vu du mieux dans le match du capitaine de la Nati, auteur de deux ouvertures lumineuses pour Islam Slimani. Mais l’ancien joueur de Liverpool est encore en dette dans le jeu avec du déchet et surtout deux énormes situations manquées (8e et 87e).

Le carnet de notes “But!” :

Lopes (6,5) - Diomandé (6), Da Silva (5,5), Denayer (5,5), Henrique (5,5) - Mendes (5,5), Caqueret (7, puis Guimaraes (68e)) - Cherki (6, puis Barcola (81e)), Shaqiri (5,5), Aouar (6, puis Toko Ekambi (69e)) - Slimani (7, puis Paqueta (68e)).

Homme du match : Islam Slimani (7)

Capable de rater plusieurs situations lors du premier acte, l’Algérien a du mental et il l’a montré à son retour du vestiaire où, en 20 minutes, il fait basculer le match par un doublé avant d’être remplacé.

Note du match : 14/20