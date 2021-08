OL : premières tensions avec Bosz, plusieurs joueurs ont de gros doutes sur lui !

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Il n’aura pas fallu longtemps à Peter Bosz pour déminer un premier début de crise à l’OL. Nommé cet été en remplacement de Rudi Garcia, le technicien néerlandais réalise un début de championnat inquiétant (un point en deux matches) et ne semble déjà plus pouvoir compter sur l’unanimité de son propre groupe.

En cause ? Ses méthodes en terme notamment de préparation. Bosz veut de longues courses très éprouvantes pour déclencher du mouvement et il souhaite de l’intensité au pressing, ce que ses hommes sont pour l’instant incapables de faire.

« Dans l’entourage de certains éléments lyonnais, on commence à s’interroger depuis quelques jours sur la préparation estivale concoctée par Bosz et son staff, avance L’Équipe ce mardi. Les joueurs n’ont en effet pas réalisé de travail foncier à proprement parler. » Un autre point interroge : l’entraîneur de l’OL ne double jamais les séances, au contraire de la majorité de ses confrères. Et le jour de repos accordé en plein milieu de la semaine dernière, alors que l’effectif n’est pas encore au point physiquement, aurait lui aussi surpris quelques joueurs.

"Après deux matchs de championnat [Peter #Bosz] semble plus que jamais devant une feuille blanche. Sa méthode difficilement lisible, pas encore assimilée par ses joueurs. Et le chantier toujours aussi peu avancé, à tous les niveaux" (Le Progrès, édition du soir) pic.twitter.com/b0tTT0qC2C — OL+ (@OL__Plus) August 16, 2021